وأعرب الملك خلال الاتصال عن استنكاره الشديد وإدانته للهجمات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معتبرا ذلك "تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية".

وأكد أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، مجددا تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وصون مقدراتها، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، معربا عن تمنياته الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية متينة ومصير مشترك، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية.