قطر

أدانت قطر بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية، وعدتها انتهاكا سافرا لسيادتها، وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، في بيان، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

مصر

وبدورها، أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة، وإصابة عدد من الأفراد.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، ورفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وحذر بيان للخارجية المصرية من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، التي تمثل تصعيدا خطيرا يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، كما تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

جامعة الدول العربية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسيرات الحربية والصواريخ مستهدفاً منشآت مدنية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولإتفاق وقف إطلاق النار.

كما أدان أبو الغيط، في بيان الإعتداء الإيراني السافر الذي إستهدف ناقلة إماراتية بمسيرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز، وكذا الهجوم بمسيرة على منشأة نفطية في الفجيرة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات العربية أو حرية الملاحة في مضيق هرمز محملاً إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية تأكيده على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، معربا عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات فيما تتخذ من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

مجلس التعاون الخليجي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا أن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد، على أن استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة يعد سلوكا مرفوضا ومدانا بكل المقاييس، ويعكس نهجا تصعيديا يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة ووضع حد فوري للتصرفات الغير مسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما جدد، تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه صفا واحدا معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.

الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفتها، معربا عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات غير المقبولة التي تنتهك السيادة والقانون الدولي.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في منشور على منصة إكس، إن "شريكتنا، الإمارات العربية المتحدة، تعرضت مرة أخرى لهجمات خبيثة بصواريخ وطائرات مسيّرة مصدرها إيران "، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات قيادة وشعبا ومع شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط .

وشددت فون دير لاين على أن هذه الهجمات غير مقبولة وتشكل انتهاكًا واضحًا للسيادة وللقانون الدولي ، محذّرة من أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بشكل وثيق مع شركائه من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي، بهدف إنهاء الأعمال العدائية للنظام الإيراني ، سواء تجاه دول الجوار أو شعبه.