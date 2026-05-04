وأكدت وزارة الخارجية المصرية "تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية"، مشددة على "رفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي".

وحذر بيان الخارجية من "التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، التي تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد"، مؤكدًا أنها "تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية متكررة ومسيرات قادمة من إيران.

وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع في الإمارات في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه "تم رصد عدد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر".

من جانبها قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي.

وقال بيان للهيئة:"الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديـد صاروخي".

ودعت الهيئة السكان إلى "البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقــع الرسميـة".

من جانبه ذكر المكتب الإعلامي للفجيرة أن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أكدت نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني بالفجيرة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.