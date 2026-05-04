وأوضح المكتب الإعلامي أنه "في إطار المتابعة المستمرة للاعتداء الإيراني الذي تم الإبلاغ عنه سابقا في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، تعلن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة عن إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية إصابات متوسطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وذكر المكتب الإعلامي للفجيرة في وقت سابق أن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أكدت نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني بالفجيرة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات عن المصادر الرسمية فقط.