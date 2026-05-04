وقال بيان للهيئة:"الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديـد صاروخي".

ودعت الهيئة السكان إلى "البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقــع الرسميـة".

وقالت وزارة الدفاع في الإمارات إنه "تم رصد عدد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر".

وأضافت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية. وتنوه الوزارة الجمهور الكريم بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة أثناء ورود الرسائل التحذيرية".

من جانبه ذكر المكتب الإعلامي للفجيرة أن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أكدت نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني بالفجيرة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات عن المصادر الرسمية فقط.