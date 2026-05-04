وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في منشور على منصة "إكس": "شهدنا توقيع أكبر تعاقد دولي لطائرات C-390 ميلينيوم، مع شراء 10 طائرات وخيارات إضافية، في خطوة تعزز جاهزية قواتنا الجوية بقدرات تشغيلية متقدمة ومتعددة المهام".

وتابع: "كما تمثل أول دخول للطائرة إلى الشرق الأوسط، بما يعكس ثقة عالمية بكفاءة منظومتنا الدفاعية، ويدعم توطين الصناعات العسكرية وتعزيز التكامل الصناعي للدولة".