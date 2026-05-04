وجاء الهجوم بعد أيام قليلة من بدء تشغيل جزئي للمطار الذي ظل متوقفا منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل 2023.

وقال شهود عيان في أحياء العمارات وبري بشرق الخرطوم القريبة من المطار إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية مع تصاعد الدخان من داخل المطار، فيما قال مسؤول تشغيل في إحدى الشركات العاملة في المطار لموقع "سكاي نيوز عربية" إنهم تفاجاوا بالهجوم لكنهم تمكنوا من إخراج الطواقم العاملة.

وأوضح أنه "لا توجد خسائر في الأرواح داخل المطار لكن الضربات كانت قوية وأصاب بعضها أجزاء من مدرجات هبوط الطائرات ولا نعرف حجم الأضرار بالضبط".