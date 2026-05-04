وفي السياق ذاته، أشار مصدر مقرب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن مهمة واشنطن لحماية السفن التجارية أثناء عبورها المضيق "قد تؤدي إلى تجدد المواجهة مع طهران".

ووفق "أكسيوس"، أوضح مسؤول أميركي مطلع أن "الولايات المتحدة سترد على أي صواريخ أو زوارق سريعة يطلقها الإيرانيون على السفن بتدميرها، وستستأنف الحرب بكل قوتها إذا صعدت إيران من هجماتها على دول الخليج".

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي رفيع قوله، إن "ترامب يريد تحركا، ولا يرغب في الوقوف مكتوف اليدين، بل يسعى إلى ممارسة الضغط بهدف التوصل إلى اتفاق".

وأشار المسؤول إلى أن ترامب "عرضت عليه ليلة الخميس الماضي خطة لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز لفتحه بالقوة، وفي اللحظة الأخيرة اختار نهجا أكثر حذرا، على الأقل في البداية".

وأفاد مسؤولون أميركيون أنه لا توجد خطة في الوقت الحالي لمرافقة بحرية كاملة من الولايات المتحدة للسفن في هرمز.

وذكر مصدر مقرب من ترامب، أن "بداية حماية السفن في المهمة الإنسانية عملية قد تؤدي إلى مواجهة مع الإيرانيين".

وفيما يتعلق بالمحادثات بين واشنطن وطهران، قال مسؤول أميركي بارز: "هناك محادثات. هناك عروض. لا يعجبنا عرضهم ولا يعجبهم عرضنا. ما زلنا نجهل وضع المرشد. هم ينقلون الرسائل باليد إلى الكهوف أو أي مكان يختبئ فيه هو أو أي شخص آخر. هذا يبطئ العملية".

وتوازيا، أفاد مسؤولون أميركيون أن مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف كان ينصح ترامب بمواصلة المفاوضات، ويقدم تقييما متفائلا بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق، لكن مسؤولين كبار آخرين أكثر تشاؤما بكثير.

وقال مسؤول مطلع لـ"أكسيوس": "إما أننا سننظر قريبا في الملامح الحقيقية لصفقة قابلة للتحقيق، أو أنه (ترامب) سيقصفها (إيران) بشدة".