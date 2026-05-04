وأوضح الجيش في بيان أن قوات من اللواء السابع، رصدت عناصر حزب الله أثناء تحركهم بالقرب من مواقع القوات الإسرائيلية، حيث تم استهدافهم وتصفيتهم في "عمليات إغلاق سريع للدائرة".

وأفاد البيان بأن "الوحدة متعددة الأبعاد" دمرت منصة صواريخ كانت محملة وجاهزة للإطلاق، بالإضافة إلى تدمير بنى تحتية عسكرية ومباني تستخدم لتخزين الأسلحة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وذلك ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه القوات الإسرائيلية.

وأكد الجيش عدم وقوع إصابات في صفوفه، مشيرا إلى أنه استهدف مصدر النيران فورا.

من جانب آخر، قالت الخارجية الإسرائيلية إن حزب الله يواصل انتهاك وقف إطلاق النار وإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وأوضحت أنه تم تقليص التجمع المعتاد لإحياء ذكرى لاغ باعومر في جبل ميرون من عشرات الآلاف إلى فعالية رمزية محدودة.

ما بعد الخط الأصفر

رغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية، حيث أعلنت إقامة "خط أصفر" يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير حذّر، الأربعاء، خلال زيارته قوات منتشرة في جنوب لبنان من أن "أي تهديد، في أي مكان، ضد مجتمعاتنا أو قواتنا، بما في ذلك ما بعد الخط الأصفر وشمال الليطاني (على بعد ثلاثين كيلومترا من الحدود)، سيُقضى عليه".

بحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته الخارجية الأميركية، تحتفظ إسرائيل "بحق اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات" من قبل حزب الله.

وكانت السفارة الاميركية حثت الأسبوع الماضي الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على عقد لقاء، قالت إنه "سيمنح لبنان الفرصة للحصول على ضمانات ملموسة بشأن سيادته الكاملة وسلامة أراضيه وضمان الحدود".

وتأتي الضغوط الأميركية على عون فيما تواصل إسرائيل توجيه انذارات إخلاء للسكان وشن غارات توقع قتلى، عدا عن تنفيذ عمليات تدمير وتفجير واسعة خصوصا في البلدات الحدودية.

وبعد إنذار اخلاء لسكان أربع بلدات الإثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبموجب نص اتفاق وقف النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، وقالت إن حكومتي لبنان وإسرائيل وافقتا عليه، تحتفظ الدولة العبرية بحرية اتخاذ "كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات المخطط لها والوشيكة والمتواصلة" من حزب الله.