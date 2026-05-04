وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، ليل الأحد، اعتبر عثمان أن المسيّرات الإيرانية "كان الأكثر فتكا بالمدنيين السودانيين"، في الحرب التي بدأت قبل أكثر من 3 سنوات.

وتعليقا على تقرير لـ"سكاي نيوز عربية" عن تزويد إيران الجيش السوداني بالمسيّرات، أكد أن هناك "علاقات وثيقة" بين الطرفين، وقال إن التعاون بينهما برز منذ الأسابيع الأولى من الحرب.

وأشار إلى أن المسيّرات الإيرانية كانت تحت قيادة الحركة الإسلامية عندما وصلت السودان في بدايات الحرب، قبل أن يستخدمها الجيش.

وأضاف: "رأينا المسيّرات في كافة أنحاء السودان. قتلت المدنيين الذين كان بإمكانهم النزوح من الاشتباكات، إلا أن المسيّرات لم تكن تسمح لهم بذلك".

كما ذكر عثمان أن "الجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان في السودان تشرف على عمليات تهريب السلاح".

وفيما يتعلق بالحوار السوداني، أكد شريف ضرورة العودة لمبادرة الرباعية كمنطلق للحوار السياسي بين الأطراف المتحاربة، بهدف إنهاء الصراع الدامي.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه المجموعات الرافضة لوقف الحرب، وعلى رأسها وقف توريد السلاح إلى السودان.

كما طالب بتعميم ولاية المحكمة الجنائية الدولية على كل السودان، لا على أحداث دارفور فقط، وبتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة.