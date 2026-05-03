وأكد المصدر أن الحادث "لا علاقة له بالإرهاب"، مشيرا إلى أن "الأولوية القصوى هي العثور على الجنديين المفقودين".

وأضاف أن "القوات الأميركية والمغربية تواصل عمليات بحث وإنقاذ منسقة"، لافتا إلى أن الجنديين "شوهدا آخر مرة بالقرب من جرف ساحلي قرب منطقة التدريب برأس درعة".

ووفق المصدر، "تشير التقارير الأولية إلى احتمال سقوط الجنديين في البحر"، بينما تتواصل عمليات التمشيط المكثفة.

وتشارك في جهود البحث فرق برية وجوية وبحرية واسعة، تشمل طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية الملكية المغربية، من بينها "كينغ إير" و"بوما" و"سوبر بوما"، إلى جانب مروحية أميركية من طراز "سي إتش-47 شينوك"، وطائرات مسيّرة من الجانبين، إضافة إلى وحدات من البحرية الملكية المغربية، بينها فرقاطة، فضلا عن فرق غواصين ومتسلقي جبال مغاربة.

ماذا حدث؟

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، أن جنديين فقدا في جنوب غرب المغرب، بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في البلاد.

وأفادت القيادة بفقد "جنديين أميركيين من المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي قرب منطقة تدريب في المغرب السبت".

وذكرت أن الولايات المتحدة والمغرب ودول أخرى شاركت في مناورة الأسد الإفريقي، تقوم بعملية بحث وإنقاذ منسقة في البر والجو والبحر.

وأضافت أفريكوم: "الواقعة مازالت قيد التحقيق وعملية البحث مستمرة".