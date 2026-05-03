وقالت الوزارة في بيانين منفصلين إن غارة على عربصاليم في قضاء النبطية أدت إلى سقوط "قتيل و3 جرحى من بينهم طفلة"، بينما أسفرت غارة أخرى على بلدة صريفا في قضاء صور عن إصابة 5 أشخاص، بينهم 4 من مسعفي "الهيئة الصحية" التابعة لحزب الله، بعدما وقعت الغارة قرب أحد مراكزهم.

وجددت الوزارة "شجبها هذه الاستهدافات المتكررة"، مذكرة بما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية جنيف "حول ضرورة التحقق من أن المنشآت الطبية بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات في مناطق النزاع، في حين أن ما يحصل هو العكس تماما".

وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، "إنذارا عاجلا" جديدا بإخلاء قرى خارج "المنطقة الأمنية" التي أقامها في جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي بيانا عبر منصة إكس وجهه إلى سكان 11 بلدة في جنوب لبنان، بعضها في محافظة النبطية على بعد كيلومترات إلى الشمال من نهر الليطاني الذي يُمثل جزءا منه حدود "المنطقة الأمنية" التي تواصل إسرائيل فيها عملياتها منذ دخول وقف إطلاق النار الهش مع حزب الله حيز التنفيذ في 17 ابريل.

وكتب أدرعي: "إنذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة (النبطية)، كفرصير (...) حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات إسرائيلية في أنحاء جنوب لبنان، طالت بلدات لم يرد اسمها في إنذار الإخلاء.

ما بعد الخط الأصفر

رغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية، حيث أعلنت إقامة "خط أصفر" يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير حذّر، الأربعاء، خلال زيارته قوات منتشرة في جنوب لبنان من أن "أي تهديد، في أي مكان، ضد مجتمعاتنا أو قواتنا، بما في ذلك ما بعد الخط الأصفر وشمال الليطاني (على بعد ثلاثين كيلومترا من الحدود)، سيُقضى عليه".

بحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته الخارجية الأميركية، تحتفظ إسرائيل "بحق اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات" من قبل حزب الله.

وقتل جنديان إسرائيليان ومتعاقد مع الجيش وأُصيب عشرات الجنود بجروح خلال أسبوع واحد جراء هجمات غالبيتها بمسيّرات في جنوب لبنان.

وبدأ حزب الله مؤخرا استخدام مسيّرات موجهة بالألياف الضوئية يصعب رصدها ويبلغ مداها عشرات الكيلومترات، لشن هجمات على القوات الإسرائيلية في لبنان.

وأعلن الحزب الأحد أنه استهدف "تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بمسيّرة انقضاضية"، وقال إن ذلك جاء "ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وعدد من الجرحى بين المدنيين".

وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، أن على إسرائيل الالتزام "بشكل كامل" بوقف إطلاق النار مع حزب الله قبل التفاوض المباشر بين البلدين، برعاية الولايات المتحدة.

وعقد سفيرا لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اجتماعين في واشنطن في الأسابيع الأخيرة، هما الأولان من نوعهما منذ عقود.

وأدى الاجتماع الأول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والتمهيد لإجراء مفاوضات مباشرة تحت ضغط من الولايات المتحدة. والدولتان في حالة حرب رسميا منذ عام 1948.

ورفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة، ووصفها أمينه العام نعيم قاسم بأنها "خطيئة".

وفي كلمة ألقاها الأحد خلال فعالية لتكريم عدد من مقاتلي حزب الله الذين قتلوا في الحرب، قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله "هذه المفاوضات بكل نتائجها، لا تعنينا، ولن نطبقها، ولن نسمح بأن تمرر".