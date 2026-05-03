وقال الجيش، في بيان، إن قوات وحدة "متعددة الأبعاد" (888) التابعة للفرقة 36 "تواصل عملياتها جنوب خط الدفاع الأمامي، بهدف إزالة التهديدات التي تستهدف المدنيين في إسرائيل".

وأضاف البيان أنه "خلال الأيام الأخيرة، رصدت القوات عنصرين مسلحين من حزب الله شكّلا تهديدا، وتم استهدافهما والقضاء عليهما بواسطة ضربة دقيقة باستخدام طائرة مسيّرة".

وأشار إلى أنه "في عمليات إضافية، تم رصد عناصر داخل مبانٍ في المنطقة شكلوا تهديدا، حيث جرى تنفيذ ضربة لاحقة بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، أسفرت عن القضاء عليهم".

كما أكد الجيش أن قواته "تواصل رصد وتفكيك منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله باستخدام القدرات التكنولوجية للوحدة".

وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل ضد التهديدات الموجهة إلى المدنيين وقواته، وذلك وفق توجيهات المستوى السياسي".

وأرفق الجيش مقطع فيديو قال إنه يوثق استهداف عناصر من حزب الله في جنوب لبنان.