ووفقا لمصادر محلية، فقد وقع الهجوم يوم السبت، قبل منتصف الليل بقليل، مستهدفا منزل كيكل الذي كان يتجمع فيه عدد من أعوانه وأفراد أسرته.

وانضمت قوات درع السودان إلى الجيش في أكتوبر 2024 بعد أكثر من عام من تحالفها مع قوات الدعم السريع في الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023.

ويُعتبر عزام، شقيق كيكل، الرجل الثاني في قوات درع السودان التي تأسست مطلع 2022.

وعقب انضمامها للجيش، اتُهمت قوات كيكل بارتكاب مجزرة ضد سكان مجمعات طرفية في ولاية الجزيرة بوسط السودان تُعرف بـ"الكنابي"، تسكنها غالبية تنحدر من قبائل ينتمي لها قادة في القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش، بينهم وزير المالية جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور.

ويأتي الهجوم على منزل كيكل في ظل حالة من الاحتقان داخل تحالف الجيش المكون من القوة المشتركة وقوات درع السودان وكتيبة البراء الإخوانية، التي أشارت تقارير، قبل أكثر من شهر، إلى وجود خلافات حادة بينها وبين قوات درع السودان.

وعلى نحو مفاجئ، نشرت حركتا جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، يوم الخميس، وحدات تابعة لهما في عدد من مناطق العاصمة، مما أثار مخاوف من صدامات داخلية.