وتم الإعلان عن تقديم المساعدة المالية خلال زيارة رسمية اليوم إلى مقر المركز وسط العاصمة أديس أبابا بوفد ضم محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، ومحمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال المزروعي إن الدعم المالي للمركز يعزز جهوده الكبيرة في علاج الأطفال، ويسهم في تحقيق رسالة السباق الخيري بإرث وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الهيئة بتعزيز مبادرات الرعاية الصحية، لاسيما في مجال علاج أمراض القلب لدى الأطفال، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، لترسيخ رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء عالم أكثر صحة ورحمة وتلاحما.

بدوره توجه هيروي علي إندريس، الرئيس التنفيذي للمركز بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، على هذه الدعم الحيوي، وقال إنه خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في دفع جهوده لعلاج الأطفال المرضى، وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم، لمنحهم حياة صحية أفضل، موضحا أن المركز استقبل منذ افتتاحه نحو 24 ألف مريض، ويجري العمليات الجراحية للأطفال والبالغين، كما يستقبل مرضى من دول مجاورة، ولديه خلال اليوم الواحد ما بين 30 إلى 40 مراجعا، بالإضافة إلى عدد من المنتظرين على لوائح التسجيل لمقابلة الأطباء.