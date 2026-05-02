وعبّر الملك محمد السادس في الرسالة عن "ثقته بأن مملكة البحرين الشقيقة، بفضل قيادته الحكيمة، ستتجاوز هذا الظرف العصيب وهي أكثر قوة واستقرارا".

كما أكد العاهل المغربي أن "أمن مملكة البحرين، شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية".

وشدد الملك محمد السادس على "دعم المملكة المغربية لمملكة البحرين الشقيقة في جميع الإجراءات التي تتخذها على الصعيد الداخلي، لمواجهة التهديدات المبطنة، التي تستهدف الثوابت الوطنية للشعب البحريني، وكذا التدابير الحازمة والصارمة التي تهدف لتنقية النسيج المجتمعي البحريني وصون لحمته الوطنية، والتصدي لكل من يحاول المس بوحدته وأمنه واستقراره".