وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن غارات "على العديد من الأهداف" التابعة لحزب الله، مشيرا إلى "تدمير نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق".

من جانبها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية بشن إسرئيل سلسلة غارات في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق إنذارين بوجوب إخلاء تسع قرى جنوبية.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان واسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع قتلى وجرحى.

وتتبادل إسرائيل والحزب المدعوم من إيران، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، فيما يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية.

وفي السياق، أعلن الحزب السبت شن هجمات استهدفت قوات إسرائيلية "ردّا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان".

ويمنح نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية في 16 أبريل، إسرائيل "حق اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات" من قبل حزب الله.

والسبت، التقى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية - الميكانيزم الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024.

وجاء في بيان للجيش اللبناني أن الاجتماع بين هيكل وكليرفيلد الذي أجرى "زيارة سريعة" إلى لبنان "تناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة، وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها".

وأدّت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب في 2 مارس إلى مقتل أكثر من 2600 شخص ونزوح اكثر من مليون.