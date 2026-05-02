وإثر تداول المقطع، نشر مناصرون لحزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تضمّنت إهانات للبطريرك الماروني بشارة الراعي، قالوا إنها ردا على التعرض لـ"رموزهم"، في إشارة الى الأمين العام للحزب نعيم قاسم.

وأثارت الحملة على الراعي، الذي يعد المرجعية الدينية المسيحية الأعلى في لبنان، تنديدا.

ويصوّر الفيديو الذي نشرته قناة "إل بي سي إنترناشونال" قاسم كقيادي يتوجه لمقاتليه في ساحة الحرب، وشخصياتهم جميعا كاريكاتورية مقتبسة من "الطيور الغاضبة"، مؤكدا أن "لا استسلام" بمواجهة الجنود الإسرائيليين، الذين يظهرون في الفيديو على أنهم خنازير، في شخصيات مقتبسة ايضا من اللعبة.

وتظهر في المقطع مروحيات إسرائيلية تقصف منازل احتمى فيها مقاتلو حزب الله قبل ان تلاحق مسيّرة 3 منهم لجأوا إلى حفرة.

واعتبر حزب الله في بيان أن الفيديو الذي نشرته القناة يتضمن "بطريقة مهينة إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز، وتحوله إلى أداة مقصودة في حقن الشارع"، داعيا مناصريه "للترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة".

واعتبر النائب عن حزب الله ابراهيم الموسوي أن القناة بثّت "فيديوهات كاريكاتورية مهينة ومستفزة وتحريضية تتعرض فيها لرمز ديني وطني، أميننا العام الشيخ نعيم قاسم".

وفي بيان، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أنّ "التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان، عمل مدان ومرفوض"، داعيا "الجميع إلى إبقاء الخلافات في وجهات النظر في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية، نظرا للانعكاسات السلبية لمثل هذه الممارسات خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تضامنا وطنيا واسعا".