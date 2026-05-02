وأفادت الوكالة بأن الغارة تسببت في تدمير عدد من المباني السكنية، وألحقت أضرارا جسيمة بحي سكني كامل، كما أشارت إلى أن بلدتي زوطر الشرقية والغربية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين زوطر ودير سريان على مجرى النهر، تعرضت لسلسلة غارات جوية عنيفة خلال الليل.

ولفتت أيضا إلى أن الطائرات الحربية شنت فجرا غارة على حي القلعة في بلدة حاروف.

وفي السياق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، السبت، تحذيرا يدعو إلى إخلاء 9 قرى في جنوب لبنان.

وأوضح أن القرى المشمولة بالتحذير هي: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، وحبوش، مطالبا السكان بإخلاء منازلهم فورا، والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، رغم وقف إطلاق النار الذي أُعلن في منتصف أبريل الماضي بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، والذي جرى تمديده في 23 من الشهر ذاته.