وأشار الموقع إلى أن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية حرمها من عائدات نفطية قيمتها 4.8 مليار دولار، الأمر الذي يشكّل ضغطا كبيرا على الحكومة الإيرانية.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين في "البنتاغون" قولهم، إنه إجمالا، هناك 31 ناقلة نفط مُحمّلة بـ 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة، بقيمة لا تقلّ عن 4.8 مليار دولار أميركي.

ونظرا لعدم قدرة إيران على ملء ناقلات جديدة بالنفط مع امتلاء مرافق التخزين البرية، فقد بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس"، الخميس، إنها منعت سفينة تجارية جديدة من كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

ووفق بيان "سنتكوم": "يوجد حاليا 41 ناقلة تحمل 69 مليون برميل من النفط لا يستطيع النظام الإيراني بيعها. هذا يقدر بأكثر من 6 مليارات دولار لا تستطيع القيادة الإيرانية الاستفادة منها ماليا".

وفي منشور سابق، قالت القيادة الوسطى الأميركية إنه "على مدى أكثر من أسبوعين، نجحت القوات في فرض الحصار، وقطعت التجارة الاقتصادية الداخلة والخارجة من إيران".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، في منتصف الشهر الماضي، أن التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الحرب بلغ 270 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا الرقم قد يتغير، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام آباد في مسعى لكسر المراوحة في المباحثات بين الطرفين عقب جولة وحيدة عقدت في أبريل بالعاصمة الباكستانية، ولم تثمر اتفاقا على وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا "قدمت إيران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان، بصفتها الوسيط في المباحثات مع الولايات المتحدة، ليل الخميس"، من دون تفاصيل إضافية.

وحسبما ذكر ترامب للصحافيين في حديقة البيت الأبيض فإنه "في هذه اللحظة لست راضيا عما يقدمونه"، مكررا أن القادة الإيرانيين "منقسمون" وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع.