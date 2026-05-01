وأوضحت الهئية أنه بموجب الإجراءات الجديدة، يحظر تنظيم تجمعات تضم أكثر من 200 شخص في المناطق المفتوحة بجبل ميرون.

وبالتوازي مع ذلك، عدل الجيش الإسرائيلي تصنيفه الأمني للمناطق السكنية الواقعة على خط المواجهة من المستوى "الأخضر" إلى "الأصفر".

ويترتب على هذا التغيير قصر الأنشطة في المدارس وأماكن العمل على المباني المزودة بملاجئ أو غرف محصنة، كما حددت قيادة الجبهة الداخلية سقف الحضور في التجمعات بمناطق الشمال بـ 250 شخصا كحد أقصى.

ونقلت هيئة البث عن مصدر عسكري قوله إن الجيش قرر تعزيز "فرق الاستعداد" ووحدات الجبهة الداخلية داخل المستوطنات والبلدات الشمالية للتعامل مع أي طارئ.

وتابع المصدر أنه "ستجرى بعض عمليات نقل الطلاب بمرافقة عسكرية في المناطق الحدودية، تحسبا لتفعيل إنذارات أمنية أثناء تنقل الحافلات المدرسية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في حيز التنفيذ منذ 17 أبريل، عقب مباحثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان هي الأولى منذ عقود.

إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات في جنوب لبنان، حيث طلب المتحدث باسمه إخلاء أكثر من 20 قرية، الخميس.

في المقابل، يشن حزب الله اللبناني هجمات على القوات الإسرائيلية، بصواريخ وطائرات مسيرة.