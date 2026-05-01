وأضاف المسؤول: "اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء 7 أبريل، وتم تمديده لاحقا، ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران منذ الثلاثاء 7 أبريل".

وتنقضي الجمعة مهلة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على إيران، أو اللجوء للكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها.

لكن هذا الموعد، وهو نهاية مهلة مدتها 60 يوما، سيمر على الأرجح من دون تغير ⁠في مسار الصراع الذي اعتراه الجمود وتحول إلى مواجهة بشأن طرق الشحن.

ويبدو إعلان إنهاء الحرب أمرا مستبعدا الآن، بالنظر إلى مستجدات الأوضاع على الأرض والتصريحات الصادرة عن واشنطن وطهران.

لكن محللين ومساعدين في الكونغرس قالوا إنهم يتوقعون من ترامب إما أن يخطر الكونغرس باعتزامه التمديد لمدة 30 يوما، أو أن يتجاهل المهلة تماما، لتدعي إدارته حينها أن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران هو نهاية للصراع.

وأصبحت صلاحيات الحرب، مثل معظم السياسات في الكونغرس المنقسم بشدة، مسألة حزبية بامتياز، إذ يطالب الديمقراطيون، الذين يشكلون المعارضة، الكونغرس بإعادة تأكيد حقه الدستوري في إعلان الحرب، بينما يتهمهم الجمهوريون بمحاولة استخدام قانون صلاحيات الحرب لإضعاف ترامب.