وشهدت 45 بلدة غارات جوية، بينما تعرضت 14 بلدة لقصف مدفعي، واستهدفت 10 بلدات بالمسيّرات.

وقتل 17 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حسبما أعلنت السلطات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في حيز التنفيذ منذ 17 أبريل، عقب مباحثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان هي الأولى منذ عقود.

إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات في جنوب لبنان، حيث طلب المتحدث باسمه إخلاء أكثر من 20 قرية، الخميس.

في المقابل، يشن حزب الله اللبناني هجمات على القوات الإسرائيلية، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون بـ"الانتهاكات المستمرة" لإسرائيل، رغم سريان وقف لإطلاق النار.

وقال عون خلال لقائه وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما أعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم".

وأضاف: "يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية، والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية"، بحسب بيان للرئاسة.

في السياق ذاته، دعت الولايات المتحدة عبر سفارتها في بيروت، على عقد لقاء مباشر بين عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أن "وقت التردد انتهى"، وأن اجتماعا كهذا سيوفر للبنان "ضمانات ملموسة" بشأن سيادته.