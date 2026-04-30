وفي كلمة ألقاها خلال حفل تنصيب قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد، قال كاتس إن إيران "تراجعت سنوات إلى الوراء" خلال العام الماضي، لكنه لمح إلى أن "إسرائيل قد تضطر قريبا إلى التحرك مجددا لتأمين أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد".

ورغم ما وصفه بالانتكاسات المدمرة التي لحقت بإيران، فإن "إسرائيل ترى أن الحرب لم تحسم بعد"، وفق الوزير.

وقال كاتس: "تلقت إيران ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي. ضربات أخرتها سنوات في جميع المجالات".

ومع ذلك، فإن تحذير كاتس يؤكد أن قادة إسرائيل لا يرون أن المواجهة مع إيران انتهت، رغم وقف إطلاق النار الحالي، كما أن تصريحاته تعكس إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن الضغط على إيران سيستمر حتى يتم تقليص قدرتها على إعادة بناء ما دمرته الحرب.

وقال ترامب، الخميس: "سيستمر الحصار حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي"، في إشارة إلى أن واشنطن تعتزم مواصلة الضغط حتى تستجيب إيران للمطالب الأميركية بشأن برنامجها النووي ومخاوفها الأمنية الأوسع.

وكان ترامب يشير إلى الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية منذ أيام، لوقف حرب التجارة من وإلى البلاد عبر البحر.

وقال كاتس: "ندعم هذا الجهد ونقدم الدعم اللازم، لكن من المحتمل أن نضطر قريبا إلى التحرك مجددا (عسكريا) لضمان تحقيق هذه الأهداف".

وجاء تحذير كاتس بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية عن زيادة كبيرة في الإمدادات العسكرية، حيث رست سفينتا شحن في ميناءي أشدود وحيفا، ووصلت عدة طائرات نقل حربية خلال 24 ساعة، تحمل نحو 6500 طن من المعدات العسكرية، بما في ذلك آلاف الذخائر الجوية والبرية والشاحنات العسكرية والمركبات القتالية.

ومنذ بدء الحرب على إيران، تقول إسرائيل إنها تلقت أكثر من 115 ألف طن من المعدات العسكرية عبر 403 رحلات جوية و10 شحنات بحرية، مما يؤكد ما يصفه المسؤولون الإسرائيليون بأنها استعدادات لصراع مستمر أو متوسع.