وقال البيان إنه "نظرا للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، تعلن وزارة الخارجية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق".

كما دعت الوزارة جميع المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت.

وأضاف البيان: "في إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، تؤكد وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وتهيب بالمواطنين المتواجدين في إيران ولبنان والعراق التواصل معها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها".