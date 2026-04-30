وقال ترامب، عبر منصة "ثروت سوشيال": "نهنئ علي الزيدي على ترشيحه لمنصب رئيس وزراء العراق (...) نتطلع إلى علاقة جديدة قوية ومثمرة بين العراق والولايات المتحدة"، مضيفا: "هذه بداية فصل جديد ومزدهر بين بلدينا".

وتلقى الزيدي اتصالا هاتفيا من ترامب، قدم خلاله التهنئة، ووجّه له دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب التأكيد على العمل المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وكان "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف يضم قوى شيعية، قد رشح الزيدي لرئاسة الحكومة، قبل أن يكلفهالرئيس العراقي نزار آميدي رسميا بتشكيلها.

وبموجب الدستور العراقي، أمام الزيدي مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.