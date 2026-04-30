وقال عون، خلال لقائه وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، إن "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب على رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما أعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم".

وأضاف: "يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية".

ويأتي ذلك في وقت أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بسلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب البلاد أسفرت عن سقوط قتلى.

وكان عون قد أكد، في وقت سابق، أن على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار "بشكل كامل" قبل بدء أي مفاوضات مباشرة، مشيرا إلى أن بيروت تنتظر من واشنطن تحديد موعد لانطلاقها.

وقال: "على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولا تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات"، مضيفا: "لا يجوز أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد إعلان وقف إطلاق النار".