وأوضحت الوكالة أن غارات إسرائيلية على جبشيت وتول وحاروف وتدمير منازل سكنية بالجنوب أسفرت عن سقوط 9 قتلى و13 جريحا.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

كما أقر الجيش بإسقاط طائرة بدون طيار تابعة له في جنوب لبنان إثر إطلاق صاروخ أرض-جو من قبل حزب الله.

والثلاثاء، ارتفع عدد قتلى القطاع الصحي في لبنان من جراء الغارات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة إلى 103، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن غارتين إسرائيليتين متتاليتين استهدفتا بلدة مجدل زون جنوبي لبنان، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص من بينهم 3 ‌من ‌رجال الإسعاف توجهوا لمساعدة المصابين في الغارة الأولى.

وذكر متحدث باسم الدفاع المدني ‌اللبناني لـ"رويترز"، ‌إن 3 ⁠من أفراده حوصروا تحت الأنقاض من جراء الغارة الإسرائيلية الثانية على مجدل ⁠زون، ‌وتأكد مقتلهم لاحقا.

ودان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام استهداف عناصر الدفاع المدني، واصفا ذلك بـ"جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل"، و"انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني".