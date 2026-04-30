وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سلاح البحرية اعترض نحو 175 ناشطا من أسطول مساعدات كان قد انطلق خلال شهر أبريل الجاري من السواحل الأوروبية، مضيفا عبر حساب الوزارة على منصة إكس: "نحو 175 ناشطا كانوا على متن أكثر من 20 سفينة (...) يسلكون حاليا طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي".

وأرفقت الخارجية المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه "الناشطون وهم يمرحون على متن سفن إسرائيلية"، بحسب وصفها.

وكان منظمو هذا الأسطول الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوصيل المساعدات إليه، أفادوا في وقت سابق بأن سفنا عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم لدى وجودها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.