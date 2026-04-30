وأكدت مصادر مطلعة أن القيادة الوسطى أعدت خطة لشن موجة ضربات "قصيرة وقوية" على إيران، يرجح أن تشمل أهدافا في البنية التحتية، على أمل "كسر الجمود التفاوضي".

كما نوقش خيار آخر في وقت سابق وقد يطرح في الإحاطة، هو عملية للقوات الخاصة للاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما تركز خطة أخرى يتوقع عرضها على ترامب، على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة الدولية.

وأشار أحد المصادر إلى أن هذه العمليات قد تشمل نشر قوات برية.

وتشير هذه الإحاطة إلى أن ترامب يدرس بجدية استئناف العمليات العسكرية، إما لكسر الجمود في المفاوضات أو لتوجيه "ضربة قاضية" قبل إنهاء الحرب.

وكان ترامب صرح لـ"أكسيوس"، الأربعاء، أنه يرى الحصار البحري المفروض على إيران "أكثر فعالية إلى حد ما من القصف".

وأفاد مصدران أن ترامب يعتبر الحصار حاليا مصدر الضغط الرئيسي لديه، لكنه سينظر في العودة إلى العمل العسكري إذا لم تستجب إيران.

في المقابل، يدرس العسكريون الأميركيون أيضا احتمال لجوء إيران إلى توجيه ضربات على القوات الأميركية في المنطقة ردا على الحصار.

ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق على تقرير "أكسيوس".

يشار إلى أن كوبر قدم إحاطة مماثلة لترامب في 26 فبراير، أي قبل يومين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، وقال مصدر مقرب من الرئيس الأميركي إن تلك الإحاطة ساهمت في قراره بشن الحرب.