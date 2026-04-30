وقال مسؤولان أميركيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، الأربعاء، إن الحاملة ستغادر منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، متجهة إلى مينائها في ولاية فرجينيا، ومن المقرر أن تصل في منتصف مايو المقبل.

وستتبقى في المنطقة حاملتا طائرات أميركيتان، هما "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، و"يو إس إس أبراهام لينكولن".

والأسبوع الماضي، وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" إلى المنطقة، مما كان يعني نشر 3 حاملات طائرات أميركية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003.

وحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" موجودة في المنطقة منذ يناير الماضي، مع تصاعد التوترات مع إيران.

وهذا الشهر كسرت "يو إس إس جيرالد فورد" الرقم القياسي الأميركي لأطول انتشار بحري بعد حرب فيتنام، إذ استمر انتشارها نحو 10 أشهر بعد مغادرتها قاعدة نورفولك البحرية في يونيو من العام الماضي.