وخلال اتصال هاتفي، الأربعاء، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تمنياته لرئيس الوزراء العراقي المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وأكد حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم كل ما يحقق الاستقرار للعراق ويلبي تطلعات شعبه الشقيق إلى التقدم والازدهار.

وأعرب الزيدي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار.