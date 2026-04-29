ونقل بيان للرئاسة عن عون قوله: "على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولا تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات"، مضيفا: "لا يجوز أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد إعلان وقف إطلاق النار".

وأضاف الرئيس اللبناني: "نحن الآن بانتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات" المباشرة مع إسرائيل، بعدما أجرى البلدان، برعاية أميركية، لقاءين على مستوى السفراء في واشنطن.



وخلال استقباله وفدا من الهيئات الاقتصادية، أوضح عون أن ما ورد في البيان الأميركي عقب المحادثات الثلاثية في واشنطن لا يعد اتفاقا، بل هو "بيان مشابه لما صدر في نوفمبر 2024 ووافق عليه جميع الأطراف"، مشددا على أن الاتفاق النهائي لا يتم إلا بعد انتهاء المفاوضات.

وبشأن مسار المفاوضات، قال عون: "في كل خطوة اتخذتها في ما يتعلق بالمفاوضات كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام".