وفي اجتماع مع أعضاء من جمعية "أصدقاء الليكود الأميركيين"، سُمع ساعر يقول في تسجيلات حصلت عليها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن إيران لم تستأنف تخصيب اليورانيوم منذ الهجوم الأميركي في يونيو 2025، وذلك خلافا لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومع ذلك، أوضح ساعر أن إسرائيل اختارت خوض الحرب "لأن إيران كانت تنوي نقل برنامجها النووي إلى أعماق الأرض"، وفق تعبيره.

وقال: "قبل هذه الحرب، رأينا أنهم يعتزمون نقل برنامجهم النووي إلى أعماق الأرض. وهناك كان هذا البرنامج محصنا ضد أي هجوم من سلاح الجو الأميركي أو الإسرائيلي، لذلك كان علينا اتخاذ قرارات، ولم تكن لدينا خيارات أفضل".

ووفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي، فإن إسقاط النظام في طهران لم يكن هدفا معلنا، بل كان الهدف "إزالة التهديدات الوجودية الإيرانية ضد إسرائيل لأطول فترة ممكنة، وتهيئة الظروف التي تؤدي إلى ذلك"، حسب تعبيره.

وقال ساعر: "كنا نعلم أن تغيير النظام ليس بأيدينا في نهاية المطاف. إيران أكبر من إسرائيل بـ75 ضعفا. لم تكن لدينا خطة لغزو أو احتلال كل إيران لتحقيق ذلك، وفي النهاية الأمر بيد الشعب الإيراني".

لكنه أضاف أنه "إذا سنحت فرصة واضحة للدفع نحو تغيير النظام، فإن إسرائيل ستتحرك لتحقيق ذلك".

وتابع: "إيران تعاني أضرارا اقتصادية بالغة. لا يمكننا التنبؤ بالعواقب. لكن للتذكير فقط، في ديسمبر الماضي كان هذا هو السبب وراء خروج الناس إلى الشوارع، وأعتقد أن الضغط الاقتصادي من الداخل كان له دور في ذلك، ونعلم أن هذا الأمر يزعج النظام الإيراني بشدة، لكنهم متمسكون بسياساتهم المتطرفة والمتعصبة من دون أي مرونة تذكر، لذا فهم لا يريدون العودة إلى الحرب".

لكن "في الوقت نفسه، لا يريدون تقديم أي تنازلات جوهرية بشأن البرنامج النووي".