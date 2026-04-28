وقالت الوزارة إن غارتين إسرائيليتين متتاليتين استهدفتا بلدة مجدل زون جنوبي لبنان، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص من بينهم 3 ‌من ‌رجال الإسعاف توجهوا لمساعدة المصابين في الغارة الأولى.

وذكر متحدث باسم الدفاع المدني ‌اللبناني لـ"رويترز"، ‌إن 3 ⁠من أفراده حوصروا تحت الأنقاض من جراء الغارة الإسرائيلية الثانية على مجدل ⁠زون، ‌وتأكد مقتلهم لاحقا.

ودان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام استهداف عناصر الدفاع المدني، واصفا ذلك بـ"جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل"، و"انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني".

كما دان وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين بأشد عبارات الاستنكار "الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهدافه المباشر لمسعفي الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ إنسانية في بلدة مجدل زون".

وأشار ناصر الدين إلى أن "هذه الجريمة ليست مجرد حادثة معزولة، بل استكمال لسياسة الأرض المحروقة واستهداف مقومات الصمود اللبناني".

وتابع: "ارتفع عدد شهداء القطاع الصحي إلى 103 منذ 2 مارس"، عندما تجدد الصراع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، على خلفية حرب إيران.

ووجه الوزير نداء عاجلا إلى المنظمات الدولية والأممية، مطالبا إياها بـ"الخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج"، معتبرا أن "الصمت عن استهداف السترات البيضاء طعنة في جوهر القيم الإنسانية".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى الإثنين إلى 2534، إضافة إلى 7863 مصابا، بينما بلغ العدد الإجمالي للنازحين أكثر من 116 ألفا.