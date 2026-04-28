وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان صدر الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية الكندية، عقب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق بين وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا إنديرا أناند، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأشار البيان، من جهة أخرى، إلى أن كندا، وإدراكا منها لأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، أخذت علما بالقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر في 31 أكتوبر 2025، وتستخلص منه النتائج المترتبة.

وبعدما أكد على "ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، وعادلة ومقبولة لدى الأطراف، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وصف بيان الوزارة الكندية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بأنه "مبادرة جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للنزاع".

وخلص البيان إلى أن "هذا التغيير في الموقف الكندي يأتي قبيل زيارة رسمية للمغرب ستقوم بها أناند في الأسابيع المقبلة"، ستشكل مناسبة ""لتعميق الحوار حول العلاقات بين البلدين وتكثيف النقاشات بشأن قضية الصحراء".