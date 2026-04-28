وأضاف نتنياهو أنه أصدر تعليمات للتعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن هذه العمليات "ستستغرق وقتا" قبل تحقيق أهدافها بشكل كامل.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته داخل ما وصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بما يشمل مناطق جنوب نهر الليطاني وشماله.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره في جنوب لبنان قرب الحدود الشمالية لإسرائيل على شبكة أنفاق تابعة لحزب الله، قال إنها كانت تُستخدم من قبل مقاتلي النخبة.

وأوضح الجيش في بيان أن قواته اكتشفت "نفقين إرهابيين لحزب الله تم بناؤهما على مدى نحو عقد"، يمتدان لمسافة تقارب كيلومترين، وتتصل فتحاتهما بمواقع تضم منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.