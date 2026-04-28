القصة تعود إلى أمجد يوسف، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أبشع الجرائم خلال سنوات الحرب في سوريا.

ورغم مرور الوقت، ظلّ ما حدث في حي التضامن غامضا إلى أن ظهرت الصحفية السورية أنصار شحود، التي قررت اتباع مسار مختلف لكشف الحقيقة.

بأسلوب يقوم على الصبر والتخفي، أرسلت شحود "طلب صداقة" إلى يوسف عبر فيسبوك، لتبدأ رحلة طويلة من التقرب وبناء الثقة.

لم تكن المهمة سهلة، إذ تطلّبت قدرة عالية على التحمل النفسي وإدارة حوار مع شخص متورط في جرائم قاسية، لكن الاستراتيجية نجحت تدريجيا.

ومع مرور الوقت، بدأ يوسف يشعر بالارتياح، قبل أن يقدم اعترافات صادمة، متحدثا عن تورطه في قتل عدد من المدنيين بدم بارد في حي التضامن.

هذه الاعترافات شكّلت نقطة تحول في كشف تفاصيل الجريمة، وأسهمت في تسليط الضوء على واحدة من أكثر الوقائع دموية خلال تلك المرحلة.

تعكس هذه القصة ما يمكن تسميته بـ"فخ الثقة"، وهو أسلوب يعتمد على بناء علاقة نفسية مع المشتبه به، لدفعه إلى الاعتراف دون ضغط مباشر.

ورغم أن هذا النهج معروف في بعض التحقيقات الأمنية، إلا أن استخدامه في العمل الصحفي بهذا الشكل يبرز تحوّلا لافتا في أدوات كشف الحقائق.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أحداث مسلسل "Black Bird" الأميركي، المستند إلى قصة حقيقية، حيث استعان مكتب التحقيقات الفيدرالي بسجين للتقرب من قاتل متسلسل داخل السجن وانتزاع اعترافاته، مقابل وعود بتخفيف الحكم.

في الحالتين، كانت الثقة هي المفتاح.

لكن ما يميز تجربة شحود هو أنها جرت خارج إطار المؤسسات الأمنية، وبمبادرة صحفية فردية، مما يطرح تساؤلات أوسع حول دور الإعلام في كشف الجرائم المعقدة، وحدود هذا الدور في بيئات النزاع.

في المقابل، يفتح هذا النوع من العمليات الباب أمام نقاشات قانونية وأخلاقية، تتعلق بكيفية استخدام المعلومات المستحصلة، ومدى اعتمادها في ملاحقة المتورطين، خصوصا في ظل تعقيدات المشهد السوري.

ومع تطور أدوات التواصل الاجتماعي، بات واضحاً أن المنصات الرقمية لم تعد مجرد وسيلة تواصل، بل تحولت إلى ساحة يمكن أن تلعب دورا في تعقّب الجناة وكشف الحقائق. غير أن هذا الدور يظل مرتبطاً بمدى توفر الإرادة القانونية والسياسية لتحويل هذه المعلومات إلى مسارات عدالة فعلية.

في النهاية، تبقى قصة حي التضامن مثالاً على أن الحقيقة قد تجد طريقها بوسائل غير تقليدية، وأن "فخ الثقة" قد يكون أحياناً أقوى من أي أداة تحقيق أخرى، حين يُستخدم بذكاء وصبر.