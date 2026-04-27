وبحسب إحصاءات وكالة فرانس برس المستندة إلى أرقام وزارة الصحة، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 40 شخصا على الأقل في لبنان منذ بدء سريان الهدنة الهشة في البلاد في 17 أبريل.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن الصواريخ والمسيّرات التي في حوزة حزب الله تتطلب مواصلة العمل العسكري في لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ولفت نتنياهو في بيان أصدره مكتبه الى "تهديدين مركزيين من حزب الله، الصواريخ عيار 122 ملم والمسيّرات. هذا يتطلب مزيجا من النشاط العملاني والتقني".

وأشار إلى أن حزب الله "لديه تقريبا 10 بالمئة من الصواريخ التي كانت في حوزته عند اندلاع الحرب. إلا أنها لا تزال مصدر قلق لسكان الشمال"، في إشارة إلى المناطق الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.

وتابع: "نحن ننفذ غارات حاليا، ضمن المنطقة الأمنية (التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان) وشمالها، وإلى الشمال من نهر الليطاني"، مجددا تمسك إسرائيل بحقها في القيام بذلك بناء على الاتفاق "مع الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل بعد جولة مفاوضات بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن.

وبينما كان من المقرر أن يمتد وقف إطلاق النار 10 أيام، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 أبريل، تمديده لثلاثة أسابيع إضافية، وذلك بعد جولة محادثات ثانية عُقدت في البيت الأبيض.

وبموجب نص الاتفاق الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، تحتفظ إسرائيل بحرية اتخاذ "كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات المخطط لها والوشيكة والمتواصلة".