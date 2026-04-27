وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مراسم التكليف جرت في القصر الجمهوري بحضور كل من رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان وقادة الإطار التنسيقي الشيعي وعدد من النواب وكبار المسؤولين.

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي أن قرار ترشيح علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة جاء بعد تنازل كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني عن الترشح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة.

كما ذكر الإطار التنسيقي الشيعي في بيان له أن هذا القرار يؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة أمام الإطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.

وتتلخص سيرة حياة المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة علي فالح الزيدي بأنه شخصية قانونية ومصرفية واقتصادية وهو من مواليد محافظة ذي قار 1983 وحاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الأهلي ورئيس مجلس إدارة جامعة الشعب الأهلية ومعهد عشتار الطبي ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة.