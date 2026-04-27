ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، جرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات في المنطقة، وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للإقليم، إذ أكد الملك عبدالله الثاني دور الولايات المتحدة المحوري في الدفع باتجاه خفض التصعيد.

كما أعرب العاهل الأردني، خلال الاتصال، عن إدانته للهجوم المسلح الذي استهدف العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس الأميركي وعدد من أعضاء إدارته.