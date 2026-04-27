وقال كاتس: "إذا واصلت الحكومة اللبنانية الاحتماء تحت جناح منظمة حزب الله الإرهابية، ستندلع النار، وتحرق أرز لبنان".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة وضعًا أمنيًا هشًا، وسط مخاوف من تصعيد جديد رغم المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة.

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، تدمير أكثر من 50 موقعا عسكريا في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة، في إطار العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات لواء "جولاني" نفذت عمليات ميدانية أسفرت عن تدمير بنى تحتية وصفت بأنها "إرهابية"، من بينها مجمع تحت الأرض يعتقد أنه استخدم لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.