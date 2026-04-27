وجاءت تصريحات قرقاش خلال مشاركته في "ندوة مؤثري الخليج" التي أُقيمت في دبي، حيث تناول طبيعة التصعيد الإقليمي وانعكاساته على الأمن والاستقرار.

وأشار قرقاش إلى أن "شراسة وحماقة العدوان الإيراني لم تكن متوقعة"، في إشارة إلى مستوى التصعيد الذي شهدته المنطقة مؤخرا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة انخفاضا نسبيا في مستوى التوتر، بالتزامن مع انطلاق مفاوضات غير مباشرة بوساطة باكستان، في محاولة لاحتواء الأزمة وفتح مسار دبلوماسي جديد.

قراءة استراتيجية

وأضاف قرقاش أن طبيعة الهجوم تعكس توجّها استراتيجيا مدروسا، ما يستدعي قراءة أعمق لسلوك إيران في المنطقة، رغم المؤشرات الحالية على التهدئة.

وتعكس هذه التطورات تباينا بين المسار العسكري السابق والتحركات الدبلوماسية الجارية، وسط ترقب لنتائج الوساطة في تخفيف حدة التوترات الإقليمية.