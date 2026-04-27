وأوردت مجموعة "محامو الطوارئ" في بيان "استهدف قصف جوي للجيش.. معسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالنجي في ولاية وسط دارفور وهو أحد المرافق المدنية التي تقدم خدمات إنسانية أساسية.. ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة العشرات".

وأكد مصدر طبي في مستشفى زالنجي لوكالة فرانس برس أن "15 مصابا وصلوا إلى المستشفى بعضهم في حالة خطرة".

وأدى الهجوم كذلك إلى "تدمير عدد من المساكن جراء سقوط القذائف داخل المعسكر"، بحسب محامي الطوارئ.

ويقع إقليم دارفور تحت سيطرة شبه كاملة لقوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ أكثر من 3 سنوات، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتهيمن الهجمات الجوية على المعارك، وخصوصا عبر استخدام طائرات مسيرة يعتمد عليها طرفا الحرب وتسببت في مقتل أكثر من 700 شخص منذ بداية العام الجاري، بحسب مسؤول أممي.

وامتدت المواجهات العنيفة إلى منطقة كردفان بعدما أحكمت الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور المجاور بالسيطرة على الفاشر في أكتوبر الماضي.

واستهدف هجوم بطائرة مسيرة، الجمعة، قافلة مساعدات تابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شمال دارفور، ما أدى إلى تلف جميع المواد الإغاثية التي كانت تنقلها.

وقُتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 22 في هجوم بطائرة مسيرة استهدف، السبت، حيا سكنيا بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، بحسب ما أفاد مصدر طبي في المدينة وكالة فرانس برس.

وأُعلنت المجاعة في بعض مدن دارفور وكردفان، فيما أكد تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن نحو 29 مليون شخص، أي أكثر من 60 بالمئة من سكان السودان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.