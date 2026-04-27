وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات لواء "جولاني" نفذت عمليات ميدانية أسفرت عن تدمير بنى تحتية وصفت بأنها "إرهابية"، من بينها مجمع تحت الأرض يعتقد أنه استخدم لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن القوات عثرت خلال مداهمة في منطقة عدشيت القصير على مخزن أسلحة داخل غرفة أطفال، يضم عبوات ناسفة وبنادق كلاشنيكوف وقنابل يدوية وصواريخ "RPG" وذخائر ومعدات عسكرية أخرى.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستخدام مناطق مدنية لتخزين الأسلحة وتنفيذ عمليات عسكرية، معتبرا أن ذلك يشكل "استغلالًا للسكان المدنيين".

وأكد الجيش أنه سيواصل عملياته العسكرية في جنوب لبنان "لإزالة التهديدات"، وفق توجيهات المستوى السياسي، في ظل استمرار التوترات على الحدود.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة وضعًا أمنيًا هشًا، وسط مخاوف من تصعيد جديد رغم المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة.

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.