وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن من بين القتلى طفلان وامرأتان.

وتعرضت عدة بلدات في الجنوب اللبناني، الأحد، لقصف مدفعي إسرائيلي مركز استمر لأكثر من نصف ساعة، شمل زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وميفدون وأطراف دير سريان، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لغارة إسرائيلية، فيما واصلت إسرائيل قصف بلدة الخيام، إضافة إلى عمليات التفجير المستمرة والتي طالت أيضا بلدة الطيبة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي ⁠الأحد تحذيرات جديدة بالإخلاء في جنوب لبنان بعد مقتل أحد جنوده، وطالب السكان بالمغادرة من سبع بلدات خارج "منطقة عازلة" احتلها قبل وقف إطلاق النار الذي لم يوقف العمليات القتالية بالكامل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على إكس إن جماعة حزب الله اللبنانية تنتهك وقف إطلاق النار وإن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضدها، وطالب السكان بضرورة الابتعاد عن تلك البلدات والتوجه شمالا أو غربا.

وتقع تلك البلدات إلى الشمال من نهر الليطاني والمنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب ‌لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال ‌في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر ‌في القدس "من وجهة نظرنا، ما يلزمنا هو أمن إسرائيل، أمن جنودنا وأمن سكاننا".

وأضاف: "نتصرف بقوة وفقا للقواعد التي اتفقنا عليها مع الولايات المتحدة، وأيضا بالمناسبة، مع لبنان".

من جانبه، قال حزب الله إنه لن يوقف هجماته على القوات الإسرائيلية داخل لبنان وعلى بلدات شمال إسرائيل ما دامت الأخيرة مستمرة في انتهاكاتها لوقف إطلاق النار.