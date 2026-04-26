وتسلم الرسالة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، لدى استقباله يرميك كوشيرباييف وزير خارجية كازاخستان.

وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة، وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي والسلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وجدد كوشيرباييف التأكيد على تضامن بلاده مع الإمارات، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزائرين.

من جانبه، ثمن الشيخ عبدالله بن زايد زيارة كوشيرباييف التي تأتي تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين، وتأكيدا على تضامن كازاخستان الصديقة الكامل مع الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية المتصلة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وناقشا سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة وبحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على تطوير آفاق التعاون مع كازاخستان في مختلف المجالات، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما المشتركة نحو مزيد من التقدم والازدهار المستدام.