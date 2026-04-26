وأعلنت الحكومة المصرية، الأحد، إيقاف العمل بقرار غلق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان، أن "اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت خلال اجتماعها اليوم (الأحد) على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا".

وكانت الحكومة قد بدأت، في 28 مارس الماضي، تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت إغلاق المحال التجارية والمطاعم في التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، لمدة شهر.