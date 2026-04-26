وفي الميدان، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بسقوط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، ضمن تصعيد متواصل منذ ليل السبت.

وشملت الضربات بلدة زوطر الشرقية، فيما تواصل القصف المدفعي على مدينة الخيام، إلى جانب عمليات تفجير طالت بلدة الطيبة، في وقت واصل فيه الطيران الحربي الإسرائيلي التحليق على علو منخفض في أجواء الجنوب.

ورصدت حركة نزوح من مناطق جنوب الليطاني باتجاه صيدا وبيروت، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.

وأوضح مراسل سكاي نيوز عربية أن غارات السبت أسفرت عن سقوط 7 قتلى وإصابة 24 آخرين، بينهم 3 أطفال.