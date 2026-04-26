وأوضح مراسل سكاي نيوز عربية أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت، السبت، عن سقوط 7 قتلى وإصابة 24 بجروح، من بينهم ثلاثة أطفال.

هذا وتعرضت عدة بلدات في الجنوب اللبناني، الأحد، لقصف مدفعي إسرائيلي مركز استمر لأكثر من نصف ساعة على كل من بلدة زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وميفدون وأطراف دير سريان، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لغارة إسرائيلية، فيما تواصل القصف المدفعي على مدينة الخيام، إضافة إلى عمليات التفجير المستمرة والتي طالت أيضًا بلدة الطيبة.

ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء الجنوب.

يأتي ذلك بعد ليلة وصفت بالعنيفة، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية عدة غارات طالت عددًا من البلدات الجنوبية.

ورُصدت حركة نزوح من جنوب الليطاني باتجاه صيدا وبيروت في ظل مخاوف من أعمال تصعيد.